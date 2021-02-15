Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı
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Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı

15.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:22
Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı

Mersin Cezaevinden geçen yıl firar eden ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü jandarma ekiplerince Mardin'de yakalandı.

Mersin Cezaevinden geçen yıl firar eden ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü jandarma ekiplerince Mardin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Mersin-Tarsus Kapalı Cezaevinden 15 Ağustos 2020'de firar eden ve o tarihten bu yana aranan H.Ö'nün Yeşilli ilçesine geleceğini tespit etti.

Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı uygulamada yakalanan H.Ö. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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