Mersin'de cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü yakalandı

24.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:18
Mersin'de cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Mersin'de, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mersin'de, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte meydana gelen motosiklet, bisiklet, bilgisayar ve televizyon hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphe üzerine Tulumba Köprüsü'nde durdurulmaya çalışılan bir motosikletin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Şüpheli, kaza yaptıktan sonra motosikletten inerek yaya olarak kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, farklı hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan T.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise polisten kaçan firarinin motosikletle kaza yapması ve daha sonra yaya olarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Erol Bulut Burak Yılmaz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:22:02. #1.14#
title