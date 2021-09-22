Mersin'de çevreyi rahatsız eden 2 bin 139 araç trafikten men edildi

MERSİN (İHA) - Mersin'de yılın ilk 8 ayında yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 240 bin 900 araca cezai işlem uygulanırken, 2 bin 139 aracın ise gerekli şartları yerine getiren kadar geçici süreliğine trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirildiği yönünde sürücülerde 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulmasına yönelik yapılan genel denetimlerin yanı sıra, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçlar üzerine ses ve gürültü çıkaran, vatandaşların sükunetini ve huzurunu bozan araç ve sürücülerine yönelik de özel denetimler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 'mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaracak özellikte olması' hükmü gereğince, 2021 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 129 bin 211 aracın denetlendiği, bu araçlardan 240 bin 900'ne trafik yönünden ceza işlemi uygulandığı, çevreyi rahatsız edecek derecede egzozu gürültü çıkaran 2 bin 139 aracın ise gerekli şartları yerine getiren kadar geçici süreliğine trafikten men edildiği kaydedildi. - MERSİN

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