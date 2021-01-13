Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

13.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:57
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' uyarı verdiği Mersin'de dolu yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' uyarı verdiği Mersin'de dolu yağışı etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçlar için tehlike oluşturdu.

Kent genelinde öğle saatinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için kapalı alanlara girdi. Araç sahipleri de karton ve paspas ile kapatarak araçlarını korumaya çalıştı. 


Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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