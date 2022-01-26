Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri