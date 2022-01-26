Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı - Haberler
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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