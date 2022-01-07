Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 firari zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 firari zanlı tutuklandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 firari zanlı tutuklandı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir aylık asayiş denetimlerinde yakalanan 51 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bir aylık asayiş denetimlerinde yakalanan 51 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, geçen yılın aralık ayındaki denetimlerde 51 firari şüpheli yakalandı.

Zanlılardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, M.B.A, M.İ, E.K, M.T, E.Z. ve U.C, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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