Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı, 26'sı tutuklandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 15 günlük asayiş denetimlerinde yakalanan 58 şüpheliden 26'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 15 günlük uygulamalarda 23 bin 71 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 58 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sı, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Uygulamalarda 2'si kurusıkı 10 tabanca, 4 tüfek, 25 çalıntı motosiklet, 261,95 gram uyuşturucu, 167 uyuşturucu hap ve 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, kontrol ettikleri 4 bin 719 araçtan çeşitli eksiklikleri bulunan 1015'ine toplamda 725 bin 338 lira para cezası uyguladı, 34 aracı da trafikten men etti.