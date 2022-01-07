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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ay içinde yaptığı çalışmalarda cebir, tehdit veya hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli dolandırıcılık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan cezası kesinleşmiş 7 kişi, Silifke Cezaevine teslim edildi. - MERSİN

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