Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 42 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 42 kişi tutuklandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 42 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 42'si tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde 28 bin 64 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Öte yandan 5 bin 476 aracı da kontrol eden ekipler, 870 araca toplamda 884 bin 600 lira para cezası uyguladı, 64 aracı da trafikten men etti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Asayiş, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title