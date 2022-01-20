Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı tutuklandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamalarında yakalanan 94 zanlıdan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik ocak ayında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda 24 bin 13 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 94 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i, nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Denetimlerde ayrıca 2'si kurusıkı 8 tabanca, 6 tüfek, 21 gümrük kaçağı telefon, 24 çalıntı motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 sikke, 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, 6 bin 460 aracı da kontrol eden ekipler, 794 araca toplamda 637 bin lira para cezası uyguladı, 38 aracı eksiklikleri nedeniyle trafikten men etti.