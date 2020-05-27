Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma, 9 açıktan hırsızlık, 2 evden hırsızlık, açıktan kablo hırsızlığı, dolandırıcılık, motosiklet hırsızlığı ile kasten yaralama olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA