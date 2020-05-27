Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.
27.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:05
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma, 9 açıktan hırsızlık, 2 evden hırsızlık, açıktan kablo hırsızlığı, dolandırıcılık, motosiklet hırsızlığı ile kasten yaralama olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA