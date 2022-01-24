Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamalarında yakalanan 74 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamalarında yakalanan 74 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 25 bin 785 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 74 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 23'ü, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uygulamalarda 3'ü kurusıkı 15 tabanca, 4 tüfek, 16 çalıntı motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Öte yandan 4 bin 380 aracı da kontrol eden ekipler, 880 araca toplamda 569 bin lira ceza uyguladı, 59 aracı da eksikliklerinden dolayı trafikten men etti.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

Asayiş, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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