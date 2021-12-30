Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı - Haberler
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 19 kişiyi yakaladı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 19 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 269 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 935 kişi kontrol edilirken, 1'i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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