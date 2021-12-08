Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 12'si tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 12'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1144 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 27 zanlıdan 15'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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