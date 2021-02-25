Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı
Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı.
Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı.
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın cesedinin 23 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki su kuyusunda bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheliler H.B, Y.Ö. ve M.N.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
H.B'nin emniyetteki sorgusunda kendisini hırsızlıkla suçladığı iddiasıyla Kuzal'ı sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini iki gün evde sakladıktan sonra arkadaşları Y.Ö. ve M.N.E'nin yardımıyla su kuyusuna attığını itiraf ettiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kuzal'ın cansız bedeninin bulunması üzerine başlattığı çalışmada H.B, Y.Ö. ve M.N.E'yi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar