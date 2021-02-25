Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı

25.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:34

Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı.

Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın cesedinin 23 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki su kuyusunda bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheliler H.B, Y.Ö. ve M.N.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.B'nin emniyetteki sorgusunda kendisini hırsızlıkla suçladığı iddiasıyla Kuzal'ı sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini iki gün evde sakladıktan sonra arkadaşları Y.Ö. ve M.N.E'nin yardımıyla su kuyusuna attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kuzal'ın cansız bedeninin bulunması üzerine başlattığı çalışmada H.B, Y.Ö. ve M.N.E'yi gözaltına almıştı.

Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı
Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı
Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı
Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Recep Niyaz Cüneyt Çakır Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:34:44. #1.16#
title