Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

13.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:16
Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe ekipleri, bir kişinin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda H.F. ve O.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.F. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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