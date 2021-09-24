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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı iddiası

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de cep telefonu hırsızlığı iddiası

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir iş yeri sahibi, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir iş yeri sahibi, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin tezgahtaki telefonu cebine koyduğu görülüyor.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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