Mersin'de cep telefonu hırsızlığı iddiası
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir iş yeri sahibi, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir iş yeri sahibi, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin tezgahtaki telefonu cebine koyduğu görülüyor.
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri