Mersin'de "Çehov Vodvil" tiyatro oyunu sahnelendi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen "Çehov Vodvil" adlı oyun ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen "Çehov Vodvil" adlı oyun ilgi gördü.

Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi'nde prömiyeri gerçekleştirilen oyunu Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'da izledi.

Bozdoğan, oyun sonrasında yaptığı açıklamada, Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun vereceği eğitimlere uygun ortam sağlamak için Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi'ni kurduklarını söyledi.

Bozdoğan, "Çocuklarımıza ve gençlerimize tiyatro eğitiminden drama eğitimine kadar 5 ayrı dalda eğitim verilip, oyuncu yetiştiriliyor olması bizleri gururlandırıyor. Tarsus'u bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılan programda, hijyen ve maske koşullarına dikkat edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt