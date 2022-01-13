Mersin'de çarpışan iki aracın sürücüleri, kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
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Mersin'de çarpışan iki aracın sürücüleri, kazadan yara almadan kurtuldu

Mersin'de çarpışan iki aracın sürücüleri, kazadan yara almadan kurtuldu
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde çarpışan hafif ticari araçla kamyonetin sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çarpışan hafif ticari araçla kamyonetin sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.

N.M. idaresindeki 33 VFL 70 plakalı hafif ticari araç, Alata Mahallesi Şehit Zekeriya Türer Caddesi'nde M.G. yönetimindeki 33 VKL 84 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonetin yan yattığı kazadan, iki aracın sürücüleri de yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptı.

AA - Son Dakika Haberleri

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