Mersin'de Çanakkale Zaferi Kutlandı

Mersin'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü düzenlenen programlarla kutlandı.

Mersin Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu ile devam eden törende, bir şehit kızı şiir okudu. Hatıra defterini imzalayan Vali Su deftere, Bu toprakların her karışını mübarek kanınızla sulayarak bizlere vatan kıldınız.

Uğruna şahadet mertebesine ulaştığınız vatanımızı bizde canımız pahasına ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Ülkemizi çok daha üst noktalara taşıyacak ve bu vatanın fedakar evlatları olan sizleri gururlandırmaya devam edeceğiz.Aziz hatıranızı yüreğimizde yaşatacağız yazdı.Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz ise, Vatan sevdası uğruna Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, koca bir nesil omuz omuza savaşmış ve beraber şahadet şerbetini içmiştir. Bu esnada genç Türkiye Cumhuriyetinin eksikliğini yıllarca duyacağı her seviyedeki insan gücümüzün de önemli bir bölümü maalesef kaybedilmiştir. Çanakkale kahramanlarının gayretleri boşa gitmemiştir. Aziz şehitlerimiz. Vatan ve bayrak sevgimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, temel değerlerimizin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü simgeleyen, kalbimizde yaşattığımız sizler. Gösterdiğiniz kahramanlıkla her zaman ilham kaynağı olacaksınız dedi. Törenin ardından şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, dua edip şehit yakınları ile konuşarak acılarını paylaştı. Vali Su ve beraberindeki protokol, şehitliğin içinde bulunan her şehit mezarına uğrayarak karanfil bıraktı. - Mersin