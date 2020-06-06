Mersin'de cami avlusuna bırakılmış 5 günlük bebek bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde cami avlusunda bırakılmış 5 günlük bebek bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde cami avlusunda bırakılmış 5 günlük bebek bulundu.

Altaylılar Mahallesi'ndeki Toprak Camisi'ne namaz kılmak için gelen bir kişi, avlunun bulunduğu yerde ağlayan bir bebek olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesi yapılan bebek Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 5 gün önce dünyaya geldiği belirtildi.

Polis, bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA