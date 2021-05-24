Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı
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Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi'nde yapımı süren akaryakıt istasyonu inşaatında çalışan Adil İrgin, üzerine yukarıdan kereste düşmesi sonucu yaralandı.

İrgin, olay yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı
Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı
Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı
Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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