Mersin'de çalıntı araçla hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, çaldığı araçla 5 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 5 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen G.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlı G.E'nin önce bir araç çaldığını belirledi.

Polis, zanlının daha sonra iş yerlerinden çaldığı malzemeleri bu araçla taşıdığını tespit etti.

Hırsızlıklardan sonra çaldığı aracı yerine götürdüğü belirlenen G.E. operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, zanlının bir apartman girişindeki bisikleti çalması ve hırsızlık yaptığı iş yerlerine giriş çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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