Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
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Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu

Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Adana'da bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Adana'da bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi'ndeki bir üretici, 16 küçükbaş hayvanının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda, satılmak üzere Adana'ya götürülen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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