Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu
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Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'ın Payas ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde bulundu.

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'ın Payas ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde bulundu.

İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait 17 konteynerin Mersin'de çalındığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, konteynerlerin Payas ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisine satıldığını belirledi.

Tesiste ele geçirilen konteynerler sahiplerine teslim edildi, İ.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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