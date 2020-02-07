Mersin'de çaldıkları eşyaları internetten satan 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

07.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:16

Mersin'de, 17 ayrı hırsızlık olayında çaldıkları eşyaları internet üzerinden sattığı tespit edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçede son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin çaldıkları eşyaları internet üzerinden sattığını tespit eden jandarma, çalıntı bir televizyon ve bilgisayar ekranın ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ilanına rastladı.

Zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki 17 hırsız olayına karışan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğini çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA