Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine kışlık eşya desteği verildi

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Mersin'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine kışlık eşya yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ve Limonlu mahallelerindeki 45 tarım işçisi aileye UNHCR tarafından gönderilen battaniye, yatak ve yatak örtülerini dağıttı.

Mevsimlik tarım işçileri yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Geçen ay da UNHCR tarafından tarım işçilerine gönderilen çadırların kurulumu yapılmış, işçiler ve aileleri sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal