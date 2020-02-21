Mersin'de çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tahliye edildi
Haberler » Güncel » Mersin'de çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tahliye edildi - Haber

Mersin'de çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tahliye edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

21.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:45
Mersin'de çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tahliye edildi

'in ilçesinde, çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Egemen Mahallesi'ndeki 120 çadırda yaşayan 250 tarım işçisinin, tedbir amacıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Tarım işçileri, Büyükşehir Belediyesine ait 5 otobüsle alınarak ilçedeki Bağlar Salonuna yerleştirildi.

İşçilerin, yağışlar etkisini kaybedinceye kadar spor salonunda barındırılacakları öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler