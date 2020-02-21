Mersin'de çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tahliye edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çadırda kalan tarım işçileri sağanak nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Egemen Mahallesi'ndeki 120 çadırda yaşayan 250 tarım işçisinin, tedbir amacıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Tarım işçileri, Büyükşehir Belediyesine ait 5 otobüsle alınarak ilçedeki Bağlar Spor Salonuna yerleştirildi.
İşçilerin, yağışlar etkisini kaybedinceye kadar spor salonunda barındırılacakları öğrenildi.