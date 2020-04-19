Mersin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı
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Mersin

Mersin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı

Mersin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı Korona virüs salgını dolayısıyla ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, yasağın ikinci gününde de caddeler ve sokaklar yine sessizliğe büründü Korona virüs salgını dolayısıyla ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de,...

19.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:54

Mersin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı

Korona virüs salgını dolayısıyla ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, yasağın ikinci gününde de caddeler ve sokaklar yine sessizliğe büründü

MERSİN - Korona virüs salgını dolayısıyla ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, yasağın ikinci gününde de caddeler ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'de, dün olduğu gibi bugün de sokaklar boş kaldı. Yasağın ikinci gününde de kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında kimse sokağa çıkmadı.

Yasak dolayısıyla güvenlik güçleri kentin belli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturarak, geçen az sayıdaki araçları durdurup içerisindekilerin kimliklerini kontrol etti. Boşalan cadde ve sokaklar ise kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

Mersin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı

Kaynak: İHA

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Manşet

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