Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

Kısıtlamanın başladığı 21.00'dan itibaren, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı ve sahil şeridi de sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ