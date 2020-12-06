Mersin'de cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
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Mersin'de cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Mersin'de cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vaka artış hızı yüzde 50'lere ulaşan Mersin'de caddeler ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Covid-19 salgını nedeniyle tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vaka artış hızı yüzde 50'lere ulaşan Mersin'de caddeler ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlamayla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında sokağa kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri de kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka artış hızının en yüksek 5 il arasında saydığı kentte, çalışma zorunluluğu olanlar dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlemlendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
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