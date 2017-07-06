Mersin'de Bylock Kullanıcısı 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle ilişkisi, irtibatı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 40 şüpheliden 35'i yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN