Mersin'de "Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara Projesi"yle yaşlılar yalnız kalmıyor Mersin'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, "Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara Projesi"yle yalnız bırakılmıyor.

Mersin'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, "Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara Projesi"yle yalnız bırakılmıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belediyeye bağlı ekipler, ilk olarak yaşlıların evlerine giderek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Daha sonra Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ekiplerin destekte bulunduğu yaşlıları telefonla arayarak onların istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, bu sürecin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatılacağını belirtti.

Yaşlı vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktaran Yılmaz, "Bu süreçte bir merhabanın bile çok kıymeti var. Evinde yalnız kalan, dışarı çıkamayan büyüklerimizin yanında olalım. En kısa sürede bu sıkıntılı süreci atlatarak daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız. Bu kritik süreçte büyüklerimizin evlerinden çıkmamalarını önemle istiyoruz. Alınan tedbirler onların sağlığı için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA