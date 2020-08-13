Mersin'de bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.
13.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:52
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muratlı Mahallesi'nde görev yaptıkları sırada çalılıklar arasında yaralı leylek buldu.
Ayağından yaralandığı belirlenen leylek tedavisi için Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.
Leylek, tedavisinin ardından göç mevsiminde doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA