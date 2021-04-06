Mersin'de bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
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Mersin'de bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Mersin'de bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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