Mersin'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tozkovan Mahallesi'ndeki bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Mersin'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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