Mersin'de boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu
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Mersin'de boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu

28.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:25
Mersin'de boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaptıkları denetimlerde balıkçı gemilerinin av araçları ile avlanılan su ürünlerinin boy ve yasaklarına uygunluğunu denetledi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaptıkları denetimlerde balıkçı gemilerinin av araçları ile avlanılan su ürünlerinin boy ve yasaklarına uygunluğunu denetledi. Yapılan denetimlerde boy limitlerine uymayan balıklara el konulurken, 2 balıkçıya idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balıkçı barınaklarında, denizden ve karadan balıkçı gemileri, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları, işleme tesisleri ile satış yerlerine yönelik denetim ve kontrol yaptı. Ekipler, denetimlerde balıkçı gemilerinin av araçlarına, avlanılan su ürünlerinin boy ve tür yasaklarına uygunluğunu denetledi.

Denetimler neticesinde boy limitlerine uymayan 11 kilogram barbun, 3 adet asansör sistemi ve 1 adet serpme ağına el konulurken, 2 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

Günde 4-5 ton balık avlanılıyor

Mersin'de 113 adet gırgır ve trol tekneleriyle balıkçılar, 15 Eylül'de "Vira Bismillah" dedi. Günde 4-5 ton arasında balık çıkan Akdeniz'de avlanılan balıklar, iç piyasada tüketildiği gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Balıkçılar denizlerde yoğun olarak sardalye, barbunya, dil balığı, karides, sübye, tekir gibi ekonomik değeri yüksek balık türleri avlarken, bol çıkan balıktan dolayı vatandaşlar ucuz balık yeme fırsatı buluyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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