Mersin'de boşanmak üzere olduğu eşini ve çocuklarını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen zanlı yakalandı
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Mersin'de boşanmak üzere olduğu eşini ve çocuklarını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Mersin'de boşanmak üzere olduğu eşini ve çocuklarını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini ve 3 çocuğunu silah zoruyla kaçırıp alıkoyduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini ve 3 çocuğunu silah zoruyla kaçırıp alıkoyduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.T, boşanmak üzere olduğu eşi S.T. ile 3 çocuğunu Fakılar Mahallesi'ndeki evde silah zoruyla alıkoydu.

Bunun üzerine S.T'nin kız kardeşi E.K, cep telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eşi ve 3 çocuğunu silah zoruyla alıkoyduğu evden otomobille kaçırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde A.T'yi yakaladı, araçtaki S.T. ile 3 çocuğunu kurtardı.

Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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