Mersin'de boşanmak üzere olduğu eşini ve çocuklarını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini ve 3 çocuğunu silah zoruyla kaçırıp alıkoyduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.