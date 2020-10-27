Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
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Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

27.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:48
Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Yarbı (35), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yarbı'nın boşandığı eşi müşteki Hatun Koç (28) ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin isteği üzerine Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, pompalı tüfekle yaralanan Koç'un ayağında altıncı derece ağır kemik kırığı bulunduğu belirtildi.

Rapor üzerine savunma yapan sanık, olayda kastının bulunmadığını iddia ederek, "Çocukları almak için müştekinin yanına gitmiştim. Benim kendisini öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Kendisi çocuklarımın annesidir, talihsizce yaralandı. 18 aydır cezaevindeyim. Yaşlı annem ve babam var. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Koç da olaydan sonra ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Ben çocuklarım için adalet istiyorum, onların başında durmak istiyorum. Çocuklarım her mahkeme dönüşü endişeli bir şekilde bana bakarak 'kurtulduk mu?' diye soruyor. Ben onlara artık 'kurtulduk' demek istiyorum. Artık korkusuz bir şekilde yaşamak ve uyumak istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İki çocuk annesi Hatun Koç, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Yarbı'nın pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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