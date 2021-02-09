Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Yarbı (35), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yarbı'nın eski eşi müşteki Hatun Koç (28) ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Yarbı, olayda kastının bulunmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Müşteki Koç ise olaydan sonra ciddi şekilde yaralandığını belirterek, korkusuz bir şekilde yaşamak istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İki çocuk annesi Hatun Koç, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Yarbı'nın pompalı tüfekli saldırısında yaralanmıştı. Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal