Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özkan Y. (36) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi müşteki Hatun K'nin (29) yer almadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, eski eşini öldürme kastının olmadığını iddia ederek, "Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum. Vereceğiniz karara saygılıyım. Artık onu yolda görsem yolumu değiştiririm." dedi.

Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı Özkan Y'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İki çocuk annesi Hatun K, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Y'nin pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar