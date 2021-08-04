Mersin'de boş tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mersin'de boş tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de boş tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Pelitpınarı Mahallesi Kayrak mevkisinde ormanlık alana yakın boş tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalleliler kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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