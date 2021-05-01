Mersin'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Mersin'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarılarak doğaya salındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarılarak doğaya salındı.

Kırsaldaki Kaleburcu Mahallesi'nde boş sulama havuzunda yaban domuzu yavrusu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğe sahip boş havuza girerek domuz yavrusunu kurtardı. Domuz yavrusu daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Feyza Aktan Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:44:57. #1.16#

title