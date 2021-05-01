Mersin'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarılarak doğaya salındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarılarak doğaya salındı.
Kırsaldaki Kaleburcu Mahallesi'nde boş sulama havuzunda yaban domuzu yavrusu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğe sahip boş havuza girerek domuz yavrusunu kurtardı. Domuz yavrusu daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt