Mersin'de boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı
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Mersin'de boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı

15.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:16
Mersin'de boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binadaki boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binadaki boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir binanın boş olan dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu yere polis ekiplerince baskın yapıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye adli işlemin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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