Boş arsada patlama
25.11.2020 01:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 02:07
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki boş arsada patlama meydana geldi.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki boş arsada patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hal Mahallesi 6055 Sokak'taki boş arsada patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada, çevredeki 2 evin camları kırıldı.
Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci