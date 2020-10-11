Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı
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Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

11.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:36
Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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