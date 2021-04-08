Mersin'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 56 bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 56 bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Toroslar ilçesinde 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahısları takip eden ekipler, kullandıkları otomobili durdurarak, arama yaptı. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 adet bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şahsa ise adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ümit Öztürk Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:21:31. #1.14#
title