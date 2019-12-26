Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

26.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:28

Mersin'de sanal para birimi Bitcoin ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.M.K, Bitcoin cüzdanından bilgisi dışında paralarının eksildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç şebekesi üyelerinin, bazı kişilerin GSM hattını düzenledikleri sahte geçici kimlik belgesiyle başka operatöre taşıdıkları, mail ve Bitcoin hesaplarına 'şifremi unuttum' şeklinde kod doğrulama yöntemiyle girdikleri ve kendi hesaplarına 170 bin lira aktardıkları belirlendi.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda F.E, M.U.E, S.Ş ve A.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 5 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hard disk, 1 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA