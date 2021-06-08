Mersin'de bisiklet istasyonuna zarar vermeye çalışan 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de bisiklet istasyonuna zarar vermeye çalışan 2 kişi yakalandı

Mersin'de bisiklet istasyonuna zarar vermeye çalışan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki bir bisiklet istasyonuna zarar vermek isteyen 2 kişinin polis ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki bir bisiklet istasyonuna zarar vermek isteyen 2 kişinin polis ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde, yoklamanın ardından gündem maddeleri dışındaki konular görüşüldü.

Seçer, burada yaptığı konuşmada, dün gece saatlerinde sahil bandında yer alan Kültür Park'taki bir WC'nin, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiğini belirterek, "Kapısı kırıldı, klozetleri parçalandı. Sabunluklar, peçetelikler hepsi bir yere atılmış." dedi.

Seçer, aynı park içerisinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki bir bisiklet istasyonuna 2 kişinin zarar vermeye çalıştığını dile getirerek, "KentBis 1 No'lu istasyonda saat 03.00 sıralarında, biliyorsunuz, istasyonda taktığımız bisikletler boynuzları var, 2 kişi onları kırmak için uğraş içerisindeymiş. Hemen polise haber veriliyor ve şu anda onlar savcılıkta." ifadesini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de bisiklet istasyonuna zarar vermeye çalışan 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:49:19. #1.15#

title