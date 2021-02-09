Mersin'de bir üretici 11 kilogramlık turp yetiştirdi
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Mersin'de bir üretici 11 kilogramlık turp yetiştirdi

09.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:06
Mersin'de bir üretici 11 kilogramlık turp yetiştirdi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Erdemli ilçesindeki bir üreticinin 11 kilogramlık turp yetiştirdiğini duyurdu.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Erdemli ilçesindeki bir üreticinin 11 kilogramlık turp yetiştirdiğini duyurdu.

Abalı, Kocahasanlı Mahallesi'nde yaşayan Uğur Gürhan'ın sebze bahçesinde yetiştirdiği turpun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımında Abalı, şu ifadelere yer verdi:

"Genç çiftçimiz Uğur Gürhan tam 11 kilogramlık turp yetiştirdi. Ülkemizde yetiştirilen en büyük turp olduğunu iddia eden üreticimiz, turp üretimi konusunda oldukça iyi bilgilere sahip olduğunu, verimli topraklarda daha büyük turp üretip ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı yazdırmak istediğini belirtti. Üreticimizi tebrik ediyoruz."

Büyüklüğüyle dikkati çeken turpun fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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